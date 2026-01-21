Edin Dzeko lascia la Fiorentina e va a giocare in Germania. L'ex attaccante dell'Inter, che era tornato in Serie A per la terza volta dopo le esperienza con la maglia nerazzurra e con quella della Roma lascia il club viola dove era approdato dal Fenerbahce in estate a parametro zero (con un contratto di un anno con opzione di rinnovo). Il giocatore bosniaco ha deciso che giocherà nello Schalke04 che milita nella Zweite Bundesliga, la seconda divisione del campionato tedesco.
Ex Inter, Dzeko lascia la Serie A: atteso in Germania per la firma con lo Schalke04
L'ex attaccante nerazzurro, che era tornato in Italia dopo l'esperienza al Fenerbahce, firmerà per il club tedesco che gioca nella Zweite Bundesliga
Il giocatore ha giocato a Firenze 18 gare e ha segnato due gol in Conference. Nel momento della crisi della squadra aveva parlato con i tifosi con il megafono in meno e aveva chiesto, ai microfoni dei giornalisti, più sostegno anziché fischi in un momento delicato, nella gara contro l'Atalanta. Poi ha trovato sempre meno spazio nelle gerarchie di Vanoli e come conferma Matteo Moretto nelle prossime ore è atteso per visite mediche e firma.
