Edin Dzeko lascia la Fiorentina e va a giocare in Germania . L'ex attaccante dell'Inter , che era tornato in Serie A per la terza volta dopo le esperienza con la maglia nerazzurra e con quella della Roma lascia il club viola dove era approdato dal Fenerbahce in estate a parametro zero (con un contratto di un anno con opzione di rinnovo). Il giocatore bosniaco ha deciso che giocherà nello Schalke04 che milita nella Zweite Bundesliga , la seconda divisione del campionato tedesco.

Il giocatore ha giocato a Firenze 18 gare e ha segnato due gol in Conference. Nel momento della crisi della squadra aveva parlato con i tifosi con il megafono in meno e aveva chiesto, ai microfoni dei giornalisti, più sostegno anziché fischi in un momento delicato, nella gara contro l'Atalanta. Poi ha trovato sempre meno spazio nelle gerarchie di Vanoli e come conferma Matteo Moretto nelle prossime ore è atteso per visite mediche e firma.