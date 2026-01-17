Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Il giocatore, che si era sentito male nella gara di un anno tra Fiorentina e Inter che si è giocata al Franchi ed è stata poi rinviata per il suo malore, ha dovuto installare un cuore un defibrillatore sottocutaneo che non gli permette di giocare in Serie A. Ricomincerà dalla Premier, ha trovato un accordo con il Watford.