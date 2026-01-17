Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Il giocatore, che si era sentito male nella gara di un anno tra Fiorentina e Inter che si è giocata al Franchi ed è stata poi rinviata per il suo malore, ha dovuto installare un cuore un defibrillatore sottocutaneo che non gli permette di giocare in Serie A. Ricomincerà dalla Premier, ha trovato un accordo con il Watford.
UFFICIALE / Per Bove rescissione con la Roma. Tornerà a giocare in Premier
"Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone. La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2. L’11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno. Con la maglia della Roma totalizza complessivamente 92 presenze e 4 gol. Nell’estate del 2024 passa alla Fiorentina dove si afferma rapidamente diventando uno dei migliori calciatori della squadra viola", racconta il sito giallorosso.
"Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio. Sempre uno di noi. Per sempre un romanista. In bocca al lupo, Edoardo!", scrive ancora il club salutando il giocatore e la sua nuova avventura.
