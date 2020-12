Eriksen ‘sopravvive’. Sgarbo di Conte? La verità: “E l’Inter ha preso una decisione perentoria”

Un rapporto ormai ai minimi termine, un’avventura vicina al capolinea. Christian Eriksen, dopo un anno appena, è pronto a lasciare l’Inter nel prossimo mercato di gennaio. La conseguenza di un dialogo mai sbocciato con Antonio Conte, che spesso lo ha relegato in panchina. Una situazione esplosa dopo le ultime partite dell’Inter, in cui l’allenatore nerazzurro ha riservato all’ex Tottenham solo pochi minuti, suscitando le ire di buona parte della tifoseria e interista e delle testate danesi, che non gli hanno risparmiato critiche.

In tanti hanno parlato apertamente di ‘umiliazione’ nei confronti del danese. Secondo calciomercato.com, la realtà è un’altra:

“L’atteggiamento compassato di Eriksen non piace a Conte, quando fa riferimento alle scelte di formazione l’allenatore racconta in sostanza di un modo di allenarsi (come di giocare) mai all’altezza delle sue aspettative. Metodi diversi, modi di vedere il calcio che si scontrano, la sensazione che emerge di nessun tipo di scambio di energia tra Conte e il danese dal giorno uno. Insomma, rottura“.

L’addio a gennaio è ormai scontato, tanto che l’Inter ha preso una decisione perentoria: “Tanto che la scelta dell’Inter rimane perentoria: bisogna trovare una soluzione e salutarlo a inizio gennaio, entro un mese, senza far passare troppo tempo per il bene di tutti“, conclude calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)