Esposito-Anderlecht, è fatta: cifre e dettagli della trattativa con l’Inter

Calciomercato.com riporta anche le cifre: Esposito va all'Anderlecht in prestito con diritto di riscatto fino ad una cifra tra i 6 e i 7 mln di euro ma i nerazzurri mantengono un potenziale controriscatto a un milione in più. "In questo modo, l'Inter si tutela mantenendo il controllo del giocatore", il commento di calciomercato.com.