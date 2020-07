Gds – Inter, offerti 450mila euro all’anno ad Esposito. Famiglia non convinta e chiede…

Continuano le voci in merito al futuro di Sebastiano Esposito. L’Inter vorrebbe rinnovare il suo gioiellino, che però continua a chiedere una cifra molto alta. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport, che spiega: “In ballo al momento la questione più delicata riguarda la firma del nuovo contratto, ritenuta una formalità solo qualche mese fa, quando il giocatore diventava sempre più importante per Conte: e forse proprio questo sta condizionando anche le prestazioni sportive di Sebastiano.

La famiglia Esposito non è convinta dall’offerta dell’Inter e a metà giugno era intenzionata a cambiare procuratore, passando da Augusto Carpeggiani a Federico Pastorello, agente di Lukaku in buonissimi rapporti con la dirigenza dl club di viale della Liberazione. Suning aveva pensato a un rinnovo a 450mila euro a stagione, in stile Agoumè, ma il giocatore punterebbe al doppio e vuole monetizzare da subito“, si legge.