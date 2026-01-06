Presentazione con minacce in diretta: Gabriel Barbosa, detto 'Gabigol', è tornato al Santos, club col quale ha vinto due scudetti paulisti, ma sul palco i microfoni hanno registrato le minacce esplicite di alcuni capotifosi della curva che nel salutarlo hanno lanciato un messaggio pesante: "Ci devi qualcosa, sai come vanno qui le cose..", le parole di uno dei tre capotifosi saliti sul palco della conferenza a salutare il giocatore, secondo quanto ricostruito Marca.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato Ex Inter, Gabigol si (ri)presenta al Santos: i tifosi lo minacciano in diretta
calciomercato
Ex Inter, Gabigol si (ri)presenta al Santos: i tifosi lo minacciano in diretta
I microfoni hanno registrato le minacce esplicite di alcuni capotifosi della curva che nel salutarlo hanno lanciato un messaggio pesante
Gli ultras avrebbero aggiunto che "molti" della tifoseria non volevano il 29enne centravanti, in passato una stagione all'Inter (2016-17) e ora tornato al Santos per giocare al fianco di Neymar: "ora vogliamo i gol", le parole degli ultras.
"Neymar è il mio idolo e un amico; ho giocato con lui in nazionale e siamo sempre stati molto felici dentro e fuori dal campo . Vogliamo aiutare Neymar perché abbiamo bisogno di lui ai Mondiali", ha detto l'attaccante, in prestito dal Cruzeiro fino alla fine dell'anno.
(Fonte: ANSA).
© RIPRODUZIONE RISERVATA