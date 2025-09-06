Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Trabzonspor ha raggiunto un accordo verbale con il Manchester United per il trasferimento in prestito di André Onana.
Ex Inter, Onana verso la Turchia: accordo Manchester United-Trabzonspor
Fabrizio Romano rivela l’intesa verbale tra Trabzonspor e United: ora la scelta finale sul trasferimento spetta solo al portiere
Dopo diversi contatti tra le due società, le parti hanno trovato un’intesa che riguarda tutti i dettagli principali dell’operazione.
L’accordo tra club è quindi definito, ma la decisione definitiva resta nelle mani del portiere camerunese. Sarà infatti Onana a stabilire se accettare o meno il trasferimento in Turchia.
L’esito dell’operazione dipende esclusivamente dalla volontà del giocatore, chiamato ora a scegliere il proprio futuro immediato.
