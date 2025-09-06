FC Inter 1908
Ex Inter, Onana verso la Turchia: accordo Manchester United-Trabzonspor

Fabrizio Romano rivela l’intesa verbale tra Trabzonspor e United: ora la scelta finale sul trasferimento spetta solo al portiere
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Trabzonspor ha raggiunto un accordo verbale con il Manchester United per il trasferimento in prestito di André Onana.

Dopo diversi contatti tra le due società, le parti hanno trovato un’intesa che riguarda tutti i dettagli principali dell’operazione.

L’accordo tra club è quindi definito, ma la decisione definitiva resta nelle mani del portiere camerunese. Sarà infatti Onana a stabilire se accettare o meno il trasferimento in Turchia.

L’esito dell’operazione dipende esclusivamente dalla volontà del giocatore, chiamato ora a scegliere il proprio futuro immediato.

