FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato Fenerbahce, per il post Mourinho in lizza Conceiçao e Spalletti

calciomercato

Fenerbahce, per il post Mourinho in lizza Conceiçao e Spalletti

Fenerbahce, per il post Mourinho in lizza Conceiçao e Spalletti - immagine 1
Il club turco deve sostituire il portoghese e lo farà dopo le prossime elezioni presidenziali che sceglieranno la guida della società
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dopo l'esperienza al Milan, l'ex giocatore dell'Inter, Sergio Conceiçao (dal 2001 al 2003), potrebbe tornare in panchina e prendersi quella di un ex nerazzurro. È tra i profili proposti da uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce. Nel giro di pochi giorni al Fenerbahçe si terranno le elezioni presidenziali e se a vincere sarà Sadettin Saran allora arriverebbe l'ex tecnico di Porto e Milan.

Fenerbahce, per il post Mourinho in lizza Conceiçao e Spalletti- immagine 2

«A pochi giorni dalla nostra assemblea straordinaria, la decisione sul nuovo tecnico riveste un'importanza cruciale. Il nostro candidato è Sergio Conceiçao che è pronto ad unirsi al nostro club a condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore José Mourinho". Lo stesso candidato presidente ha fatto intendere di avere già l'accordo con l'ex Milan: "Il carattere ambizioso e appassionato di Conceiçao è perfettamente in linea con il DNA del nostro club, crediamo possa condurci ai successi tanto attesi», ha dichiarato pubblicamente Saran.

Il portoghese però non è l'unico candidato alla panchina del club turco. Ci sarebbe anche un altro ex Inter che si starebbe prendendo in considerazione, Luciano Spalletti recude dall'esperienza da ct della Nazionale finita da qualche mese con il suo esonero e l'arrivo alla guida degli Azzurri di Gennaro Gattuso.

(Fonte: SM)

Leggi anche
Calciomercato – Premier da record, spesi oltre 3,5 miliardi! E rispetto alle altre top...
I dieci colpi più costosi del mercato: tutti in Premier, tranne due eccezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA