Fenerbahce, per il post Mourinho in lizza Conceiçao e Spalletti

Il club turco deve sostituire il portoghese e lo farà dopo le prossime elezioni presidenziali che sceglieranno la guida della società

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 18:46)

Dopo l'esperienza al Milan, l'ex giocatore dell'Inter, Sergio Conceiçao (dal 2001 al 2003), potrebbe tornare in panchina e prendersi quella di un ex nerazzurro. È tra i profili proposti da uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce. Nel giro di pochi giorni al Fenerbahçe si terranno le elezioni presidenziali e se a vincere sarà Sadettin Saran allora arriverebbe l'ex tecnico di Porto e Milan.

«A pochi giorni dalla nostra assemblea straordinaria, la decisione sul nuovo tecnico riveste un'importanza cruciale. Il nostro candidato è Sergio Conceiçao che è pronto ad unirsi al nostro club a condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore José Mourinho". Lo stesso candidato presidente ha fatto intendere di avere già l'accordo con l'ex Milan: "Il carattere ambizioso e appassionato di Conceiçao è perfettamente in linea con il DNA del nostro club, crediamo possa condurci ai successi tanto attesi», ha dichiarato pubblicamente Saran.

Il portoghese però non è l'unico candidato alla panchina del club turco. Ci sarebbe anche un altro ex Inter che si starebbe prendendo in considerazione, Luciano Spalletti recude dall'esperienza da ct della Nazionale finita da qualche mese con il suo esonero e l'arrivo alla guida degli Azzurri di Gennaro Gattuso.

(Fonte: SM)