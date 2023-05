GdS: “Occhio a Fabbian, ha impressionato: l’Inter potrebbe decidere di…”

Quale futuro per Giovanni Fabbian? Valutazioni in corso da parte della dirigenza dell'Inter, svela La Gazzetta

Quale futuro per Giovanni Fabbian? Ha brillato in prestito alla Reggina e l’Inter ha seguito con grandissima attenzione la sua crescita. Valutazioni in corso da parte dei dirigenti, svela La Gazzetta dello Sport oggi nel focus sul classe 2003.