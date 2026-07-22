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Cristian Romero è più di una semplice suggestione per l'Inter: i nerazzurri intendono fare sul serio per il difensore argentino, e ha già avuto i primi contatti con il Tottenham. Sarà una settimana importante in tal senso, come conferma Fabrizio Romano: "Adesso vedo il nome di Romero ovunque, ma una settimana fa quando vi ho parlato dei tentativi dell'Inter tutti si sono affrettati a dire che è impossibile. Prima di dire è fatta ne manca un bel po': chiaramente ci sono grandi difficoltà, non è una trattativa vicina o fatta, ma ho detto che l'Inter ci avrebbe provato e ripeto che non ha mollato la presa.

L'Inter è pronta ad avere un contatto con l'entourage di Romero, ha aspettato la fine del Mondiale dell'Argentina, e già questa settimana l'Inter ne parlerà, facendo un passaggio lato giocatore. Il Tottenham, da quanto mi risulta e lo confermo, ha deciso di vendere Romero: è finita, andrà via. Il Barcellona rimane il grande avversario, ad oggi, ma per prendere un altro difensore dovrà prima venderne uno. L'Inter è pronta a provarci, parlerà con l'entourage del giocatore e ha già avuto dei contatti con il Tottenham. Se accadrà o meno, lo vedremo, ma che l'Inter ci stia provando è un fatto".