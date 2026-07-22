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In casa Inter continua a tener banco la questione esterno: dopo aver salutato Dumfries, i vertici nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto, ma al momento non è ancora stata trovata una soluzione.

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Sfumati per motivi diversi Palestra e Khalaili, in viale della Liberazione proseguono le valutazioni su tanti profili. Secondo Tuttosport, il nome che metterebbe tutti d'accordo (ma anche il più complicato da raggiungere) gioca già im Serie A: "In tal senso conviene fare un po' di chiarezza: i dubbi su Spence sono legati ai costi altissimi dell'operazione, lo stesso vale per Givairo Read, mentre i vari Vanderson, Molina e Dodo non scaldano e lo stesso vale per Belghali, retrocesso con il Verona.

Resterebbe Ivan Perisic il cui ritorno, visto l'andazzo che sta prendendo il casting, è sempre più probabile anche se l'argomento potrebbe diventare caldo soltanto dopo ferragosto nella speranza che da qui ad allora possano aprirsi delle opportunità a oggi inesplorabili (un nome che all'Inter mette d'accordo un po' tutti è quello di Wesley, ma risulta difficile pensare che Gasperini voglia privarsene per la sua Roma)".