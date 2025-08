Davide Faraoni, un passato nelle giovanili dell'Inter e un anno in prima squadra, è svincolato e non ha ancora trovato una squadra. Si sta allenando con uno staff e dei preparatori in attesa della chiamata giusta e a SportMediaset ha raccontato: «È indubbiamente un'estate un po’ particolare perché non mi è mai successo di non essere in ritiro. Mi sto allenando tutti i giorni con un preparatore e uno staff, per essere pronto nel momento in cui arriverà una chiamata, sperando arrivi presto».

Nel massimo campionato ha segnato 19 gol e fatto 24 assist giocando anche con Udinese, Crotone, Verona e Fiorentina e della Serie A ha detto: «È ancora presto per fare una previsione su come andrà perché il mercato non è ancora entrato nel vivo. In questo momento è il Napoli la squadra da battere, anche perché si è mossa bene sul mercato. Juric? Una figura fondamentale per la mia crescita e per questo nutro tantissima stima nei suoi confronti e nei confronti del suo staff. Non sarà facile in una piazza come Bergamo andare a sostituire Gasperini, ma so per certo che per lui sarà una grande sfida e gli auguro il meglio».