Quando mi arriva la notizia eravamo in Sudafrica, c’era Passarella come tecnico. Mi chiama e mi dice: mi è arrivato un fax ti ha comprato l’Inter. Chi? Non ci credevo. Ho avuto il colloquio con Ottavio Bianchi, fumava il toscano, con le carte mi chiede dove mi piaceva giocare. Dopo due settimane debuttiamo col Vicenza io a destra e Roberto Carlos a sinistra. Poi arriva Hodgson che giocava 4-4-2 e Roberto non riusciva a dare il meglio. Hodgson dice che si poteva vendere. Capello lo incontro ora e mi dice: non ci potevo credere che lo vendevano.