Libero – Inter, Sensi ora jolly: in 3 lo vogliono. Pedina di scambio per Dia?

Nonostante un pre campionato più che positivo, impreziosito dalle reti segnate contro Lugano, Paris Saint-Germain e Salisburgo, Stefano Sensi non resterà all'Inter : il centrocampista, rientrato dal prestito al Monza, è destinato a lasciare nuovamente i nerazzurri. La stima della dirigenza e dello staff tecnico interista nei suoi confronti è immutata, tuttavia c'è la consapevolezza che tenerlo in rosa avrebbe poco senso in questo momento: proprio per questo motivo si sta cercando una soluzione per il suo futuro immediato.

Prestito ipotesi non percorribile

Un concetto ribadito così da Libero: "Il precampionato è stato utilizzato per mettere in vetrina il 28enne e permettergli di far notare alle squadre italiane e non di essere tornato ai vecchi fasti. Se Sensi è questo, sarebbe titolare in almeno tre quarti delle formazioni di serie A e l'Inter lo sa, per questo Inzaghi gli ha concesso minuti. Il problema è il contratto in scadenza nel 2024 che preclude la cessione con la formula del prestito".