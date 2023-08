Inter, serve un difensore: quattro nomi nella lista. Novità sulle condizioni di Acerbi

"Com’era già successo altre volte in occasione dell’assenza di Acerbi , anche a Salisburgo la retroguardia dell’Inter ha sbandato più volte. Un campanello d’allarme per un reparto ancora alla ricerca del sesto innesto, con l’imperativo di non ripetere lo score dei 42 gol incassati nell’ultimo campionato. Inseguendo un’occasione low cost o un prestito con diritto di riscatto (in lizza Toloi, Palomino, Tanganga e Demiral) i nerazzurri nei prossimi giorni proveranno a chiudere il cerchio, rimpiazzando definitivamente l’addio di Skriniar". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ai tre gol incassati dall'Inter nell'amichevole contro il Salisburgo, arrivati anche per via dell'assenza di Acerbi, perno e leader della difesa di Inzaghi.

Acerbi salterà anche l'amichevole contro l'Egnatia in programma domenica a Ferrara ma il tecnico spera di averlo a disposizione per l'esordio in campionato contro il Monza. In caso di mancato recupero, all’esordio contro i brianzoli scenderebbe in campo De Vrij e ci sarebbe il solo Bisseck a disposizione come jolly arretrato. "Non avendo altra scelta, nel finale di partita alla Red Bull Arena, Inzaghi ha dovuto abbassare Dimarco sulla linea difensiva quando ha concesso tregua a De Vrij, sostituendolo con Gosens. La necessità di avere una difesa più solida si lega anche a un inserimento meno traumatico per Sommer rispetto al debutto in Austria. Per lo svizzero, ufficializzato da pochi giorni, servirà una controprova e soprattutto condizioni meno estreme", commenta il CorSport.