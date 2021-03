FCIN1908 Scouting – Dal ritiro a capitano dell’AZ: Inter, il vice Brozovic può essere Koopmeiners

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo il classe 1998 Teun Koopmeiners

Alessandro De Felice

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Giovane, duttile, completo e già con esperienza internazionale. Non è un caso se gli scout dell'Inter abbiano messo gli occhi su Teun Koopmeiners per il futuro del centrocampo nerazzurro. Il classe 1998 olandese, capitano dell'AZ Alkmaar e della nazionale Under 21 dei 'Tulipani', è nella lista degli 007 del club di viale della Liberazione, a caccia di un'alternativa a Marcelo Brozovic nel ruolo di regista. Un tuttofare che può fare al caso di Antonio Conte e che può rappresentare una opzione per far rifiatare il croato oggi e il sostituto dell'ex Dinamo Zagabria domani. L'esperimento Eriksen non ha convinto pienamente l'allenatore nerazzurro, che ha trovato nel contemporaneo utilizzo del danese con Brozovic la soluzione ideale per proporre un fraseggio di qualità e velocità maggiore. Ecco che - dopo aver sistemato le vicende societarie - l'idea di andare ad attingere dal mercato un'altra soluzione può farsi sempre più concreta in vista della prossima estate.

Una maglia

Nato nel febbraio 1998 a Castricum, un paese dell'Olanda settentrionale tra Beverwijk e Alkmaar, Teun cresce sotto l'ala di papà Remco, giocatore di baseball e protagonista a livello internazionale negli anni '80. Nonostante la passione per la Major League di Baseball, maturata negli anni grazie ai soggiorni negli Stati Uniti, Teun - come suo fratello minore - sceglie il calcio e dopo aver mosso i primi passi nel Vitesse22, formazione di Castricum, nell'estate 2009 entra nel settore giovanile dell'AZ Alkmaar. Qui fa tutta la trafila - dimostrando di essere di livello superiore rispetto ai coetanei, come dimostrano le presenze con l'U19 a 17 anni - fino all'esordire in prima squadra il 1 ottobre 2017 sotto la guida di John van den Brom nella sconfitta casalinga per 4-0 contro il Feyenoord. Da quel momento la crescita di Koopmeiners è molto rapida: nella prima stagione colleziona 31 presenze tra tutte le competizioni, 37 apparizioni in quella successiva fino alle 42 in quella scorsa, con la nomina di capitano. Un salto frutto delle qualità tecniche ma soprattutto una leadership che ha reso Teun imprescindibile nonostante la giovane età.

Koopmeiners e la posizione

"Mi piace difendere, ma mi piace giocare a centrocampo. Voglio anche essere coinvolto dalla squadra in fase di finalizzazione". Nonostante la duttilità sia una delle sue peculiarità principali, Koopmeiners non ha dubbi sulla posizione da ricoprire sul terreno di gioco. Schierato in diverse occasioni come difensore centrale, il ruolo a lui più congeniale è quello di mediano, posizione in cui può impostare l'azione sfruttando il sinistro educato e una grande visione di gioco e nel contempo 'distruggere' le iniziative avversarie con i suoi 183 centimetri d'altezza e la tenacia che fanno di Teun un calciatore arcigno e difficile da superare. Considerato un centrocampista completo, il classe 1998 riesce a dare equilibrio alla sua squadra, leggendo in anticipo le situazioni di gioco. Le 41 reti e i 17 assist in 144 presenze testimoniando il grande apporto del 23enne in fase realizzativa. Un'arma che si è rivelata utilissima all'AZ Alkmaar negli ultimi anni.

'Pazza' idea

Dalla possibilità di lasciare il calcio alla nazionale e una nuova opportunità. La carriera di Koopmeiners ha rischiato di interrompersi sul nascere a causa prima di un periodo no all'età di 15 anni e poi dalla malattia di due persone care, la mamma e la fidanzata, che lo hanno fatto riflettere sul valore del calcio nella vita e la possibilità di continuare o fermarsi. Il 7 ottobre scorso, Ronald Koeman ha realizzato il sogno di Koopmeiners di giocare con l'Olanda nell'amichevole contro il Messico. La prima di una lunga serie di presenze, si augura il ragazzo di Castricum.

Futuro all'Inter?

Il sogno di Conte resta Kanté, ma - secondo quanto riferisce Calciomercato.com - c'è anche Koopmeiners sulla lista dell'Inter per il ruolo di vice Brozovic. "L’Italia potrebbe essere una buona opzione per lui - ha raccontato l'agente del calciatore, Bart Baving, hai microfoni di Calciomercato.it pochi giorni fa - A Teun piace molto la Serie A e anche la grande passione dei tifosi italiani. Lo seguono tanti club europei ed è bello sapere che tra questi ci siano anche quelli italiani, ciò comunque non mi stupisce perché lui è sicuramente in grado di aggiungere qualcosa di importante a una squadra". Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 con l'AZ Alkmaar, che al momento non ha fissato il prezzo del cartellino. L'Inter monitora e attende il momento giusto per provare l'assalto a uno dei nuovi gioielli del fiorente movimento calcistico olandese.