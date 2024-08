L'attaccante polacco, classe 2004, dopo la parentesi con la Ternana giocherà in Serie C con la maglia bluceleste

Nuova operazione in uscita per l'Inter: la dirigenza nerazzurra, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, ha definito la cessione di Jan Zuberek al Lecco. L'attaccante polacco, reduce da una seconda metà di stagione con la Ternana in Serie C, ha accettato di scendere in Serie C, dove indosserà la maglia bluceleste dei lariani.