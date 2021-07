Roma, da Mou altro segnale: Florenzi non raggiungerà la squadra in Portogallo

Il calciatore è stato accostato anche ai nerazzurri. Si allenerà con il resto dei non convocati a Trigoria

Con le sue convocazioni mancate Mourinho ha lanciato segnali a diversi giocatori della Roma poi finiti sul mercato. Questa volta il segnale è arrivato ad Alessandro Florenzi . Il calciatore, neo campione d'Europa con l'Italia, non sarà convocato per il ritiro in Portogallo.

A Skysport hanno spiegato che mentre Cristante (anche lui reduce dall'Europeo) raggiungerà i compagni in ritiro, il terzino (che ha giocato l'ultima stagione nel PSG) non sarà con loro, ma si allenerà a Roma. Resterà ad allenarsi con i calciatori che Mou non ha convocato per il ritiro. Un segnale chiaro sulla possibile cessione del calciatore che piacerebbe anche all'Inter.