Pedullà: “Perisic-Florenzi fantamercato. Il croato lascia l’Inter solo se…”

In queste ore si è paventata l'ipotesi di uno scambio tra Inter e Roma, ma secondo il giornalista si tratta di fantamercato

Si fanno sempre più insistenti inquietante queste ore le voci che parlano di un possibile scambio tra Inter e Roma che coinvolgerebbe Ivan Perisic e Alessandro Florenzi. L'affare, però, secondo Alfredo Pedullà, non è assolutamente possibile ed è da bollare come fantamercato: "Perisic per Florenzi non è un’idea di scambio, ma più semplicemente fantamercato. Florenzi troverà una soluzione dopo il rientro alla Roma dal prestito con il Paris Saint-Germain. Perisic ha un contratto in scadenza, al momento è dentro l’Inter, se arrivassero offerte più avanti verrebbero valutate. Non abbiamo dubbi che il croato possa piacere a Mourinho, ma lo scambio con Florenzi è fantamercato", spiega l'esperto di mercato.