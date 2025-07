Marko ha lasciato l'Inter a parametro zero e non ha ancora un accordo. Neanche con il club austriaco che sembrava vicino alla firma

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 05:02)

Ha lasciato l'Inter a parametro zero a fine stagione. Marko Arnautovic è ancora alla ricerca di una squadra, si parlava di un approdo al Rapid Vienna che non c'è ancora stato. «Ci sono molte richieste, stiamo sondando il mercato», ha detto il fratello del giocatore, Danijel, che è anche il suo agente.

«Nei prossimi dieci-dodici giorni faremo qualcosa e Marko sarà sicuro contento», ha aggiunto il procuratore in un'intervista a ORF nella quale ha escluso passaggi all'Antalya, in Arabia, Russia o MLS.

«Stiamo facendo tutto con molta calma, non siamo stressati in questo momento. Lui ovviamente prende le sue decisioni da solo però sono io che mi siedo e redigo il contratto e poi lui lo firma. Il mancato approdo al Rapid Vienna? Una cosa molto pubblicizzata, forse anche un po' divertente, ma in realtà era chiaro fin dall'inizio che era un'idea di difficile realizzazione», ha detto ancora.

Marketing — Le indiscrezioni parlavano di un'offerta per un contratto di due anni a sei mln di euro lordi con bonus. «Nulla di pronto per la firma - ha aggiunto il fratello dell'ex nerazzurro - e il Rapid di queste voci ha beneficiato più di Marko. Hanno fatto un ottimo marketing con il suo nome. È stato ovviamente fantastico per Rapid! Tutte speculazioni che avrebbero dovuto mettere a tacere molto prima».

«La Nazionale è importante per Marko. Vuole dare il massimo con quello che sarà il nuovo club per fare bene anche con la Nazionale e qualificarsi al Mondiale, sarebbe un ultimo importante torneo da giocare con la Nazionale. Credo che giocherà almeno per altri due o tre anni, se tutto va bene», ha concluso il fratello del giocatore.

(Fonte: sport.ORF.at)