Il direttore generale del club serbo non ha nascosto l'interesse per l'attaccante austriaco, ancora in cerca di una nuova squadra

La prossima squadra di Marko Arnautovic potrebbe essere la Stella Rossa. Zvezdan Terzi, direttore generale del club serbo, ai microfoni di Sport Arena non ha nascosto l'interesse per l'attaccante austriaco, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter: "Arnautovic è un giocatore di livello mondiale, un giocatore che ha giocato in Premier League, un giocatore che a un certo punto è stato uno dei migliori centravanti d'Europa. Ha il passaporto serbo. E ovviamente ci piacerebbe averlo, ma Arnautovic non è il tipo di giocatore che può sostituire Šerif Endijaj. Parlo del tipo di giocatore, non della sua qualità".