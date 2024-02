Davide Frattesi, arrivato in estate dal Sassuolo per 33 milioni di euro più 3 di bonus, è il presente ma anche il futuro dell'Inter

Nonostante non sia un titolare fisso (difficile esserlo con quei tre davanti a centrocampo), Davide Frattesi, arrivato in estate dal Sassuolo per 33 milioni di euro più 3 di bonus, è il presente ma anche il futuro dell'Inter. Lo scrive anche la Gazzetta dello Sport: