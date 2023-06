Riso: “Frattesi? Non è questa la sua settimana. Gagliardini al Monza…”

Le parole del noto procuratore a proposito di diversi suoi assistiti in chiave mercato

Beppe Riso è sicuramente tra i procuratori più influenti del panorama calcistico italiano. Il suo nome ogni estate si intreccia anche con l’Inter, con operazioni sia in entrata che in uscita.

Di vari assistiti ha parlato in diretta con Sportitalia questa sera: ““Non è ancora la settimana di Frattesi. Sicuramente sarà una delle prossime, ma non questa. Gomez? Rimane a Siviglia un altro anno. Gagliardini? Stiamo cercando un accordo col Monza, se lo troviamo, va a Monza. Tonali? La vita se l’è cambiata da solo, perché è talmente forte. Il momento più difficile è stato l’inizio, perché non era facile spiegargli il loro percorso, ma lui è talmente intelligente che l’ha capito subito. Va a fare un’esperienza nell’NBA del pallone”.