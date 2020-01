Gabigol, incontro a giorni con il Flamengo. Ma il West Ham è in agguato

Gabigol non tornerà all’Inter. In effetti è in vacanza per riposare dopo le fatiche di un anno in cui ha vinto e segnato con la maglia del Flamengo. Il club nerazzurro pensa di poter chiudere la cessione del giocatore brasiliano in una settimana o massimo dieci giorni. Sono fondamentali i soldi ricavati dalla cessione per il mercato di gennaio in entrata, ci sarebbero più margini di manovra incassando una cifra più alta. E si pensa di poter recuperare almeno venti mln.

Dal Brasile è arrivata l’indiscrezione secondo la quale presto l’entourage del calciatore incontrerà la dirigenza della società brasiliana. Tutto dovrebbe verificarsi nei primi giorni della prossima settimana, anche perché se non dovesse trovare l’accordo il club brasiliano deve comunque tutelarsi. Il nodo è l’ingaggio richiesto dal giocatore. Il contratto con l’Inter prevedeva tre mln all’anno e l’attaccante, dopo essere diventato il Pallone d’Oro Sudamericano, vorrebbe guadagnare di più. Il Flamengo resta ottimista ma dipende anche da quanto sarà alta la pretesa del calciatore. Con l’Inter ci sarebbe un accordo per 16 mln e il 20% della futura rivendita ma gli inglesi del West Ham potrebbero offrire di più.

(Fonte: TuttoSport)