Flamengo-Inter, incontro per Gabigol: manca l’intesa. Ecco il nodo da sciogliere. Domani…

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, il Flamengo è in Italia per chiudere una volta per tutte con l’Inter la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo al club brasiliano di Gabigol. Secondo ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, dopo il primo faccia a faccia tra le parti non sarebbe ancora stata trovata un’intesa.

Il Flamengo, infatti, ha fatto un’offerta per l’80% del cartellino del giocatore. L’Inter insiste invece per vendere la totalità dei diritti sportivi di Gabigol. Secondo le indiscrezioni, le parti dovrebbero raggiornarsi nella giornata di domani nel tentativo di chiudere i discorsi.

(Fonte: odia.ig.com.br)