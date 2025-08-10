Gazzetta di Parma: “Leoni va o resta? La sensazione ora è questa”

Il Parma ha disputato ieri un'amichevole contro l'Heidenheim perdendo 2-1. 90' per Leoni, oggetto del desiderio di tanti club

Matteo Pifferi Redattore 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 13:16)

Il Parma ha disputato ieri un'amichevole contro l'Heidenheim perdendo 2-1. Giovanni Leoni, nel mirino di Inter, Milan, Liverpool e altri club, è stato in campo per tutta la partita, mostrando già una buona condizione. Il commento de La Gazzetta di Parma:

"Ieri è arrivato un segnale importante dall'allenatore ma di conseguenza anche dal club. Per il Parma e per Cuesta Leoni è un giocatore a tutti gli effetti pronto per disputare la prossima stagione indossando la maglia del Parma.

E va detto che Leoni l'ha portata anche bene ieri, nonostante le difficoltà del reparto: un paio di chiusure importanti, un paio di anticipi dei suoi e alcuni scontri decisi, a testimoniare come effettivamente Leoni si senta a tutti gli effetti un crociato, anche per il futuro. Almeno per la prossima stagione. Poi, si sa, le vie del mercato sono infinite, ma ora è questa la sensazione".