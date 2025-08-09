L'Inter lavora da tempo sulle cessioni per poter raggiungere il tesoretto necessario all'acquisto di Giovanni Leoni, difensore 18enne del Parma sul quale tutto il mondo del calcio italiano ha grandi aspettative. Il quotidiano TuttoSport, come il Corriere dello Sport del resto , parla di un derby all'orizzonte con il Milan che è pronto ad inserirsi nella trattativa per il giocatore. Potrebbe essere per questo decisiva la cessione di Thiaw, che piace molto al Newcastle e che si sarebbe fatta avanti con un'offerta per ora rimandata al mittente perché il calciatore piace molto ad Allegri. Ma se arrivasse un'offerta al rialzo per il giocatore rossonero il Milan potrebbe accettare e reinvestire proprio sul difensore del Parma.

Su Leoni TS scrive: "Alcune coordinate da tenere a mente: il Parma non vorrebbe vendere Leoni, convinto di ricavare ancora di più nel 2026. Il difensore vorrebbe giocare per avere più chance di andare al Mondiale. Non va scartato il Liverpool che ha messo Leoni, insieme a Guehi del Crystal Palace, fra gli obiettivi. Il Milan valuta l'uscita di Thiaw e pensa a Leoni. L'Inter non pensa a Leoni semplicemente perché lo ha già promosso e ha la sua preferenza, manifestata dal suo agente in un incontro di qualche settimana fa in sede. Pero l'affaire Thiaw potrebbe scombinare tutto e mettere all'Inter una fretta… del Diavolo".