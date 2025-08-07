Clamoroso al Paris Saint-Germain: il club francese ha infatti chiuso in queste ore per Lucas Chevalier per la porta, sborsando più di 40 milioni di euro. E ora che succede con Gigio Donnarumma?
Si prospetta una convivenza forzata, con Chevalier dato per titolare già mercoledì prossimo a Udine per la Supercoppa Europea
Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Il portiere azzurro non ha accettato la proposta di rinnovo spingendo i dirigenti a trovare soluzioni alternative. Per ora, si prospetta una convivenza forzata, con Chevalier dato per titolare già mercoledì prossimo a Udine per la Supercoppa Europea con il Tottenham.
Donnarumma rimane a questo punto in attesa di nuove proposte, che possano però convincere anche il Psg che non intende perderlo a zero, come capitato con Mbappé un anno fa. Una situazione intricata da risolvere entro la fine del mercato".
