Anche in questi giorni si parla della suggestione Gigio Donnarumma per la porta dell’Inter: cosa filtra da Viale della Liberazione

Continuano i rumors sul nome di Gigio Donnarumma per la porta dell’Inter. In scadenza nel 2026 con il PSG, il portiere ex Milan può restare una stagione e poi lasciare la Francia a 0 (ne ha parlato anche Fabrizio Romano in queste ore).