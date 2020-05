Godin ma non solo: Inter, futuro a rischio per cinque. E in entrata occhio a questi sei nomi

Tra presente e futuro: in attesa di capire quando si potrà pensare di tornare a giocare, in casa nerazzurra è tempo di riflessioni riguardo al dopo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono cinque i giocatori in bilico, per situazioni di contratto o perché non hanno convinto appieno Conte: si tratta di Godin, Asamoah, Biraghi, Moses e Vecino.

GODIN – L’ex Atletico Madrid ha un contratto da 6 mln di euro annui fino al 2022 ma finora non ha convinto in toto, anche perché si è dovuto adattare alla difesa a 3: “Conte per il futuro punta sul trio Skriniar-De Vrij-Bastoni con Kumbulla e Vertonghen nel mirino del club, dunque per Godin lo spazio rischia di essere ulteriormente ridotto”, evidenzia Tuttosport che segnala come Godin possa valutare le offerte dalla Premier – Tottenham e United – in caso di scarso utilizzo qualora dovesse riprendere la stagione. L’Inter non si opporrebbe alla cessione, visto che metterebbe a segno una plusvalenza o comunque limerebbero il monte ingaggi.

I PRESTITI – Destino che sembra già scritto per Moses e Biraghi, entrambi in prestito di riscatto a 12 mln di euro. L’Inter, per il momento, valuta altri nomi – Alonso, Emerson e Kostic sono i preferiti per la fascia sinistra, mentre Chiesa è l’obiettivo per la fascia destra – e ciò porta a considerare in uscita Moses, destinato a tornare al Chelsea in caso di arrivo di Chiesa a Milano. Biraghi, invece, potrebbe far comodo per le liste UEFA anche se il suo futuro dipenderà dal nuovo acquisto dell’Inter, tenendo presente che Young è un jolly per entrambe le fasce.

ASAMOAH E VECINO – A sinistra, in rosa, c’è anche Asamoah, anche se la sua stagione è stata condizionata da un lungo infortunio: vista la situazione contrattuale – in scadenza nel 2021 -, è probabile che a giugno ci sarà l’addio, situazione che potrebbe valere anche per Vecino, la cui conferma resta difficile: per l’uruguayano resta sempre l’ipotesi Premier e l’Inter spera di incassare almeno 20 mln.