Gomez vuole l’Inter: “Marotta prepara l’assalto. C’è il prezzo giusto per portarlo a Milano”

Alejandro Papu Gomez è uno dei nomi più caldi e chiacchierati in casa Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. Dopo la rottura con l’Atalanta, infatti, l’argentino cerca una nuova esperienza. Magari a Milano, dove potrebbe giocare per vincere dei titoli senza spostare la famiglia da Bergamo. Ecco perché l’Inter è una destinazione molto gradita al giocatore.

Nonostante le ultime vicende, però, l’Atalanta non ha alcuna intenzione di liberarlo gratis:

“Marotta, che ha ottimi rapporti con l’Atalanta, per ora è in stand by: aspetta di capire l’evolversi della situazione e, se l’argentino verrà messo sul mercato, di conoscere il prezzo. Su questo non ci sono dubbi: se Gomez partirà non lo farà gratis, serviranno almeno 8-10 milioni di euro“, si legge su calciomercato.com.

