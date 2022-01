Gosens-Inter, visite dopo primi controlli in gran segreto: i tempi di recupero

Tutta la verità sui tempi di recupero di Gosens dopo l'infortunio muscolare. L'Inter lo aspetta a braccia aperte

Gosens è fermo da settembre, la cosa non può non pesare in una trattativa. Ed è per questo che il tedesco ieri pomeriggio, in gran segreto, è stato già sottoposto ad alcuni controlli legati al suo infortunio muscolare. I tempi di recupero del giocatore sono confermati: il mancino sarà pronto per Inzaghi a fine febbraio. Stamattina sono in programma le visite mediche di routine, nel pomeriggio l’annuncio e la firma fino al giugno 2026, per un contratto da 3 milioni di euro complessivi a stagione (2,5 di parte fissa più bonus)", si legge.