Alessandro Cosattini

Esterno destro, Bergomi fa il suo nome: “L’ho commentato e dico che è da Inter”
L'Argentina domenica 12 luglio alle ore 3 italiane (di notte) affronta la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali 2026. Dopo la clamorosa rimonta contro l'Egitto e la vittoria per 3-2 propiziata da…
La Svizzera domenica 12 luglio alle ore 3 italiane (di notte) affronta l'Argentina nei quarti di finale dei Mondiali 2026. Dopo la vittoria ai rigori contro la Colombia, l'interista Manuel Akanji e…
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"Il trasferimento era organizzato per la giornata di oggi ed è stato assolutamente confermato: viaggio da Roma a Milano, primo approccio con la città nuova, approfondite visite mediche all'Istituto…
Nelle scorse ore, Anan Khalaili è stato accostato anche al Como. Ma potrebbe essere stata solo una suggestione, in quanto è in chiusura un'operazione proprio sulla fascia destra che riguarda il Como.