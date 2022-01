Gosens, accordo tra Inter e Atalanta per cambiare le modalità di pagamento

Robin Gosens, nella giornata di oggi, diventerà un giocatore dell'Inter. Il tedesco arriverà in prestito con obbligo di riscatto

"L'impianto dell’operazione è il seguente: Gosens arriva dall’Atalanta in prestito gratuito per sei mesi, il riscatto avverrà nel corso della prossima stagione, dunque entro il 2022-23 e non dopo 18 mesi, come inizialmente previsto. L’Inter verserà a Percassi 22 milioni di euro di cifra fissa, più tre milioni di bonus semplici da centrare e altri due legati invece a obiettivi di squadra. La cifra potenziale dell’affare è dunque di 27 milioni di euro. Certamente meno dei 35 che inizialmente chiedeva l’Atalanta", conferma oggi la Gazzetta dello Sport.