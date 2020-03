Un’Inter 2020-21 da paura: ci sono indizi fortissimi sul primo grande nome in arrivo

L’Italia affronta una situazione drammatica, ma lo sport prova ad andare avanti, seppur tra mille polemiche. E così anche l‘Inter che, tra campo e mercato, è già proiettata anche alla prossima stagione. Quella del definitivo rilancio. Dell’obiettivo scudetto. Per centrarlo, Marotta sta provando ad allestire una grande squadra, con nomi graditi ad Antonio Conte. Secondo Tuttosport, il primo profilo è Marcos Alonso, già inseguito dai nerazzurri a gennaio e in partenza dal Chelsea.

Le ultime indiscrezioni di mercato danno i Blues in pressing su Alex Telles (ex Inter) del Porto. Un chiaro e forte indizio su come lo spagnolo ex Fiorentina sia considerato ormai fuori dal progetto di Lampard. Conte lo ha voluto al suo arrivo a Londra anni fa, e farebeb carte false per vederlo sbarcare a Milano. Segnali, questi, che potrebbe avvicinare il giocatore all’Inter. Scrive Tuttosport:

“Il preferito di Conte rimane Marcos Alonso (…). L’Inter aveva provato a prenderlo anche a inizio 2020, ma il Chelsea non ha mai aperto alla cessione rispondendo con una valutazione di circa 40 milioni. L’Inter è ovviamente scappata via, ma Marcos Alonso rimane l’obiettivo primario per rinforzare la fascia mancina (…). La trattativa non sarà facile, ma l’Inter un tentativo lo farà“.

(Fonte: Tuttosport)