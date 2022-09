Inter, mercato chiuso senza sacrifici illustri: quanto manca ai 60 mln di attivo

L’Inter ha chiuso il mercato estivo senza sacrifici illustri: ecco quanti milioni mancano per arrivare ai 60 di attivo

L’Inter ha chiuso il mercato estivo senza sacrifici illustri. Il PSG ci ha provato fino all’ultimo giorno per Milan Skriniar, ma non è mai arrivato a soddisfare le richieste nerazzurre. Come riporta Tuttosport oggi, solo a fine mercato il club francese è arrivato a 65 milioni, quando ormai il presidente Steven Zhang aveva deciso di togliere lo slovacco dal mercato.