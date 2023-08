FCIN1908 / Inter vuole Pavard a Cagliari. Acerbi, recupero senza forzature

Settimana calda per il calciomercato in casa Inter. Mister Inzaghi potrebbe presto avere a sua disposizione il tassello che gli mancava in difesa. Si tratta di Benjamin Pavard , difensore del Bayern Monaco. Secondo quanto raccontato dai principali media sportivi e confermato da FCINTER1908 , mancano gli ultimi dettagli affinché la trattativa per il giocatore francese trovi la sua lieta conclusione. Come vi abbiamo anticipato in queste ore, il giocatore potrebbe raggiungere il gruppo nerazzurro ad Appiano già nei prossimi giorni.

Le condizioni di Francesco Acerbi

Acerbi ha saltato la prima partita di campionato per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, il giocatore sta proseguendo il lavoro a parte. Ulteriori valutazioni vengono fatte di giorno in giorno, ma è chiaro che né il giocatore né l'Inter vogliono correre rischi. Francesco preferisce non forzare e riprendersi completamente, in modo da non incorrere in stop più lunghi. E se - come sembra - Pavard arriverà nei prossimi giorni, mister Inzaghi potrebbe decidere di portarsi il difensore francese già nella trasferta a Cagliari.