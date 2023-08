Joaquin Correa ha estimatori anche in Bundesliga. Lo svela Alfredo Pedullà, che su Twitter ha spiegato. "Lipsia, sondaggio per Joaquin Correa. Decide l’attaccante in base alle altre proposte che ha ricevuto". In Italia c'è il Torino interessato, ma Correa piace anche al Betis in Spagna. In caso di addio del Tucu, l'Inter è pronta a chiudere per il ritorno di Alexis Sanchez.