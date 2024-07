Inter, non solo Correa in uscita: si lavora all’addio di Arnautovic. “La verità è che…”

Non solo Joaquin Correa in uscita dall’Inter in questa finestra di mercato: Repubblica parla anche del futuro di Marko Arnautovic

Non solo Joaquin Correa in uscita dall’Inter in questa finestra di mercato. Come sottolinea oggi Repubblica, “con un Taremi così, e la coppia Lautaro-Thuram che presto tornerà alla base dopo le vacanze, è difficile immaginare che Arnautovic e Correa possano trovare spazio”, si legge.