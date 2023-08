Sky – Inter, per Balogun contatti costanti. Taremi è opzione, Beto più defilato

I contatti per Balogun, con l'Arsenal, sono costanti. Ma i Gunners chiedono 40 mln per l'attaccante cercato anche dal Monaco (l'ultima stagione ha giocato in prestito al Reims in Ligue 1) che ha offerto 30 mln. Taremi, secondo quanto spiega Skysport, resta un'opzione concreta ma anche in questo caso il Porto ha una richiesta che non si discosta dai 30 mln. Viene considerata più defilata la pista che porterebbe a Beto dell'Udinese.