L’Inter blinda la porta: chiuso Audero. E Sommer già domani potrebbe…

I dettagli per Audero

Per Audero è stato fondamentale l’incontro che c’è stato ieri in sede a Milano con l’agente Tullio Tinti. Il portiere classe 1997 era sul taccuino ormai da diverse settimane, le sue quotazioni sono salite dopo che l’Atletico Paranaense ha alzato il muro per il brasiliano Bento e in contemporanea il Benfica ha sferrato l’assalto a Trubin. Dopo gli addii di Onana e Handanovic, l’Inter apre un nuovo corso tra i pali con un profilo esperto e uno più giovane: ecco Sommer, 34 anni; in arrivo Audero che di anni ne ha 26.