Sky – Balogun il suo messaggio l’ha mandato: cerca garanzie. Inter alla finestra

Balogun ha mandato il suo messaggio all'Arsenal: "Il mio obiettivo è restare - ha detto - ma voglio giocare e quindi non resta che aspettare e vedere cosa succede". E anche l'Inter sta aspettando alla finestra di capire cosa accadrà perché l'attaccante piace molto al club nerazzurro e insieme a Morata e Scamacca è tra i nomi su cui si lavora per portare alla corte di Inzaghi il giocatore che manca per completare il reparto avanzato.

Il calciatore, dopo più di venti gol segnati in Ligue1 - spiegano a Sky - vuole spazio nella squadra londinese ma se Arteta decidesse di non dargli garanzie sulla continuità in campo allora il ragazzo - classe 2001 - potrebbe aprire all'addio e i dirigenti nerazzurri sarebbero in prima fila perché lo ritengono pronto per il presente ma un giocatore anche per il futuro vista l'età e i margini di crescita. Nell'ultimo campionato ha segnato in tutti i modi possibili ed è quindi un giocatore completo, per caratteristiche tecniche farebbe comodo ad Inzaghi, hanno sottolineato dal canale satellitare.