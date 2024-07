"Come si aggiornano le priorità: oggi quella dell’Inter è in difesa. Ci sono i sondaggi, le richieste di informazioni, le idee e le proposte. E poi ci sono i nomi che tornano d’attualità, con le dovute cautele, dopo settimane e settimane, vedi Hermoso . Ci sono due piani ben distinti, perché l’Inter può acquistare due difensori, non uno. E dunque un titolare e un giocatore di seconda fascia, almeno come status di partenza". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al mercato dell'Inter, al momento concentrato sulla difesa.

"Kim è più di un’idea per l’Inter. E poi, ovvio, le smentite fanno parte del meraviglioso gioco del mercato. La realtà è che il coreano è – forse più giusto meglio dire sarebbe – l’obiettivo numero uno in caso di partenza di De Vrij. La società nerazzurra ha aperto il dossier legato al difensore ex Napoli. Si è informata sulla sua situazione, è andata a fondo. E fin qui le risposte, va detto, non sono state positive. E’ evidente che l’affare per il presidente Marotta e il direttore sportivo Ausilio sarebbe possibile solo in prestito: impossibile pensare di acquistare un giocatore come Kim, pagato dai tedeschi 58 milioni di euro solo un anno fa. Vorrebbe dire non poter compensare in alcun modo l’eventuale cessione di De Vrij, che ha avuto qualche abboccamento con i club della Saudi League. Il Bayern ha alzato il muro, questo è quel che ha capito l’Inter. Kim, eventualmente, andrebbe via solo a fronte di una cessione a titolo definitivo", commenta poi la Rosea che aggiunge poi come le condizioni potrebbero anche cambiare nelle prossime settimane. La condizione necessaria è una, ossia la partenza di De Vrij che ha avuto ammiccamenti dall'Arabia Saudita.