«Come riparte l'Inter? Le basi sono fortissime e rinforzare questa squadra non è facile perché è forte in tutti i reparti e trovare giocatori più forti non è facile. L'importante è non cedere nessuno e anche la nuova proprietà sta dando continuità alle belle cose fatte da Zhang». Fabio Galante , ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato della prossima stagione nerazzurra e dell'estate di mercato. «Abbiamo visto del rinnovo di Barella, Lautaro rinnoverà. Hanno confermato quindi tutti e fatto due ottimi gli acquisti di Taremi e Zielinski. Barella ? Se mantiene questo contratto può diventare tra i più presenti nella storia dell'Inter. È un idolo per i tifosi e un punto di riferimento per i compagni. Vedo tante maglie sue allo stadio. Può diventare sempre più un simbolo ed è molto bello», ha aggiunto l'ex difensore nerazzurro.

«Che idea mi sono fatto di Martinez? Sui portieri non sono molto bravi, devo chiedere ad Handanovic o Zenga quando li vedo. Per quello che ho visto col Genoa Martinez è ottimo, non ha paura e gioca bene con i piedi. Quando è arrivato Sommer hanno tutti storto il naso ma ha dimostrato di essere affidabile. Poi i portieri vanno visti e se l'Inter ha pensato a lui significa che ha le qualità per stare nell'Inter. Anche Okoye è un bel profilo: sicuramente inseriti in un contesto forte come quello della squadra di Inzaghi la migliorano. la completano», ha sottolineato sul mercato dei portieri dove i dirigenti interisti stanno operando per trovare il secondo del portiere svizzero.