FCIN1908 / Inter, Bisseck atteso questa sera a Milano: a che ora arriverà

Yann Bisseck è pronto a diventare un nuovo giocatore dell' Inter . Come appreso da FcInter1908, il difensore tedesco è atteso a Milano questa sera alle ore 19 . Poi nelle ore successive partirà l'iter delle visite mediche, prima della firma sul contratto coi nerazzurri.

Ricordiamo che l'Inter per acquistare il classe 2000 ha attivato la clausola rescissoria da 7 milioni di euro da pagare in due rate. Si tratta di un rinforzo soprattutto per il futuro vista la giovane età del centrale.