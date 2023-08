Balogun, l’Arsenal chiede 35/40 mln: l’Inter arriverebbe a questa cifra

Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, Folarin Balogun è il primo profilo sulla lista dell'Inter per l'attacco: stanziato il budget

L’Inter valuta diversi nomi per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi dopo quanto successo con Romelu Lukaku. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, Folarin Balogun è il primo profilo sulla lista, ma l’Arsenal continua a chiedere 35/40 milioni per il centravanti.

L’Inter a oggi arriverebbe a 30 per la punta, massimo 35 con i bonus. Per adesso, il club è in difficoltà ad arrivare alle cifre chieste dall’Arsenal. Restano così sullo sfondo i nomi di Alvaro Morata e Beto.