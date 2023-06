Inter-Cagliari, si tratta per Bellanova con l’inserimento di alcuni giocatori: 2 nomi caldi

Il club nerazzurro vuole tenere l'esterno, ma non alle cifre pattuite lo scorso anno col Cagliari

L'Inter ha intenzione di riscattare Raoul Bellanova. Il club nerazzurro crede nell'esterno, anche se nel corso dell'ultima stagione ha raccolto solamente 656'. L'Inter vuole ugualmente tenere il giocatore, ma non alle cifre pattuite lo scorso anno col Cagliari (7 milioni di euro per il riscatto, dopo i 3 già dati per il prestito oneroso).