L' Inter ha nel mirino Carlos Augusto . L'esterno del Monza è un obiettivo concreto dei nerazzurri per la fascia sinistra in caso di addio di Robin Gosens in estate.

Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, "l’Inter porterà avanti i dialoghi con il Monza per Carlos Augusto nella prossima settimana. È un obiettivo concreto per il ruolo di esterno sinistro, non ci sono problemi sui termini contrattuali personali.