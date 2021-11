Inter, Sanchez via a gennaio o giugno: “Pronto un nuovo colpo ‘alla Lautaro’”

I dirigenti dell'Inter lavorano per sostituire l'attaccante cileno, ancora ai box per infortunio e in uscita

Il futuro di Alexis Sanchez sarà lontano dall’Inter. Il cileno, attualmente ai box, è in uscita dal club nerazzurro. Troppo elevato l’ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione per il rendimento fin qui offerto. L’Inter è al lavoro per la sua cessione e di conseguenza per un colpo in entrata in attacco. L’identikit del nuovo giocatore offensivo nerazzurro lo ha svelato Fabrizio Romano, esperto di mercato, a The Here We Go Podcast (ITA): “L’Inter sta cercando un attaccante giovane, ma pronto, come quando arrivò Lautaro, aveva le stesse caratteristiche. Un colpo per sostituire Sanchez, che se non andrà via a gennaio lo farà a giugno per via dell’ingaggio”.