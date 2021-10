Inter, strategia decisa per gennaio: questa cessione sblocca un colpo in entrata

I dirigenti dell'Inter sono al lavoro per regalare questo rinforzo a Simone Inzaghi già nel mercato invernale

Prima un'operazione in uscita e poi un colpo in entrata per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi verso la seconda parte di stagione. L’Interè al lavoro tra campo e mercato, con vista su gennaio che si avvicina. Andrea Belotti, Gianluca Scamacca, Luka Jovic: sono questi al momento i tre principali nomi per l'attacco. E in tal senso la società sta già lavorando sul mercato per sciogliere il nodo Alexis Sanchez. Il suo addio può sbloccare il colpo in entrata, la strategia è delineata.